نتيجتك عندنا، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

اقتربت لحظة الحسم التي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يستعد قطاع المعاهد الأزهرية للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط أجواء من الترقب والانتظار في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

الموعد الرسمي لإعلان النتيجة أصبح مسألة وقت، إذ تشير المؤشرات إلى اعتمادها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، أو في الأيام الأولى من أغسطس كحد أقصى، وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي يعقده مسؤولو مشيخة الأزهر، يتم خلاله إعلان نسب النجاح العامة وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

متابعة مكثفة لعمليات التصحيح

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وسط رقابة مشددة من قيادات الأزهر لضمان الالتزام الكامل بالدقة والشفافية، وقد وجّهت مشيخة الأزهر بضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، خاصة في المواد التي تضم أسئلة مقالية، للتأكد من منح كل طالب حقه دون أي خطأ.

أرقام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

خاض امتحانات هذا العام نحو 173 ألفًا و808 طلاب وطالبات، موزعين على مختلف الشعب، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي حوالي 100 ألف طالب، بينما بلغ عدد طلاب القسم العلمي أكثر من 73 ألفًا. وتمت الامتحانات داخل 577 لجنة موزعة على جميع المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

حرصًا على سهولة الاستعلام، ستتاح النتيجة فور اعتمادها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ، حيث يمكن للطلاب الدخول للموقع الرسمي وإدخال رقم الجلوس لمعرفة الدرجات في جميع المواد، دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد.

الخطوة التالية بعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بعد اعتماد النتيجة، ستبدأ مرحلة التنسيق الإلكتروني للتقديم في كليات جامعة الأزهر بجميع فروعها، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات مثل التربية الرياضية، اللغات والترجمة، رياض الأطفال، والتربية الفنية والخاصة، لضمان اختيار الطلاب المؤهلين لهذه التخصصات.

المعاهد الأزهرية: التزام بالعدالة وتكافؤ الفرص

وأكدت مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية أن كل الإجراءات تتم وفق معايير دقيقة تراعي العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تأكيد سرية عمليات التصحيح والمراجعة حتى إعلان النتيجة رسميًّا.

ومن جانبه أكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

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