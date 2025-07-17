لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

بينما يترقّب مئات الآلاف من الأسر المصرية كشف الستار عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، يواصل قطاع المعاهد الأزهرية ولجان الكنترول أعمال المراجعة والرصد الدقيق للدرجات تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. العد التنازلي يبدأ

وتشير المؤشرات الإجرائية داخل الكنترولات إلى أنّ إعلان النتيجة بات قريبًا، مع ترجيحات بأن تخرج إلى النور خلال الفترة الواقعة بين أواخر يوليو وبداية أغسطس 2025، فور الانتهاء الكامل من المراجعات النهائية ومطابقة كشوف الدرجات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام مشاركة إجمالية بلغت نحو 173,808 طالبًا وطالبة موزعين بين القسمين العلمي والأدبي؛ حيث خاض الامتحانات قرابة 73,094 طالبًا في القسم العلمي، مقابل حوالي 100,714 في القسم الأدبي بفرعيه (ذكورًا وإناثًا)، وقد جرى توزيع الطلاب على ما يقارب 577 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات رقابية مُشدّدة للحد من الغش، وضمان انضباط سير اللجان، وتيسير أداء الطلاب في بيئة هادئة قدر الإمكان.

فيما انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الأحد الماضي في 16 مركزا على مستوى الجمهورية مع توجيهات متكررة بضرورة مراعاة الدقة وحقوق الطلاب، ومراجعة الأوراق أكثر من مرة في حال وجود شُبهات في الرصد أو جمع الدرجات. وتُرفع النتائج التفصيلية من مراكز التصحيح إلى غرف المراجعة والكنترول المركزي، حيث تُجرى عمليات المطابقة الإلكترونية والورقية، يليها استخراج القوائم الإحصائية لنسب النجاح العامة، ونسب النجاح النوعية بحسب الأقسام، وترتيب أوائل الجمهورية في الشعب المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وبمجرد اعتماد النتيجة رسميًا ستُتاح على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف ضمن خدمات نتائج الامتحانات، حيث يتطلّب الاطلاع على النتيجة إدخال رقم الجلوس،و بعد إدخال البيانات الصحيحة، تظهر للطالب درجات المواد التفصيلية، المجموع الكلي، حالة النجاح أو الإعادة، وما إذا كان مؤهَّلًا لدور ثانٍ في مواد بعينها.

وتكتسب نتيجة الثانوية الأزهرية أهمية خاصة لدى الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة الأزهر والكليات التابعة أو المتاحة لطلاب الأزهر عبر مسارات تنسيقية لاحقة.

فبعد إعلان النتيجة يبدأ ماراثون التنسيق الإلكتروني الذي يُحدَّد له جدول زمني من قِبَل الجهات المختصة، على مراحل (غالبًا: تسجيل رغبات – مراجعة – إعلان ترشيحات)، بعض الكليات تتطلّب اختبارات قدرات أو مقابلات شخصية قبل القبول النهائي؛ ومن النماذج المعتادة: التربية الرياضية، اللغات والترجمة.

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