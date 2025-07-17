نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة من الاستنفار، استعدادًا للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، حيث تواصل لجان التصحيح عملها في مراكز التصحيح الموزعة على مستوى الجمهورية وسط متابعة دقيقة من قيادات الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك بهدف ضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية خلال مراحل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية قبل رفع النتيجة للاعتماد.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

تؤكد المؤشرات الأولية أن النتيجة سيتم اعتمادها رسميًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري أو مع بداية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر مشيخة الأزهر، يتم خلاله الكشف عن نسب النجاح العامة وأسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية في الشعبتين الأدبية والعلمية.

أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية

أعمال التصحيح لهذا العام تتم تحت إشراف كامل من قطاع المعاهد الأزهرية، مع مشاركة آلاف المصححين في مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، وتشدد القيادات على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة في رصد الدرجات، ومراعاة تصحيح كل ورقة بعناية تامة لضمان حصول كل طالب على حقه، ويتم التصحيح وفق نماذج الإجابات المعتمدة، مع مراجعات دقيقة في المواد التي تتطلب أسئلة مقالية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أعداد الطلاب واللجان الامتحانية في الشهادة الثانوية الأزهرية

خاض امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام ما يقارب 173 ألفًا و808 طلاب وطالبات، موزعين على مختلف الشعب والتخصصات. وجاء طلاب القسم الأدبي في الصدارة من حيث العدد، حيث بلغ عددهم نحو 100 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب القسم العلمي أكثر من 73 ألف طالب وطالبة. وأُجريت الامتحانات في 577 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منتظم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

من المقرر إتاحة النتيجة فور اعتمادها رسميًا عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع المخصص للخدمات الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على الدرجات التفصيلية في جميع المواد الدراسية، وتؤكد مشيخة الأزهر أن الموقع الإلكتروني سيعمل بكامل طاقته لتجنب أي أعطال نتيجة الضغط الكبير المتوقع وقت إعلان النتيجة.

التنسيق واختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية

عقب إعلان النتيجة مباشرة، تبدأ مرحلة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في مختلف التخصصات، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تتطلب ذلك، مثل كليات التربية الرياضية واللغات والترجمة، وتتيح الجامعة هذه الاختبارات للتأكد من توافر المهارات المطلوبة لدى الطلاب المتقدمين لبعض التخصصات.

التزام كامل بالشفافية والعدالة في إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

أكد مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية أن جميع الأعمال تسير وفق خطة دقيقة، وأن التصحيح يتم في سرية تامة داخل المراكز المخصصة لذلك، مع الحرص على إعطاء كل طالب حقه دون أي تهاون، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المحافظات.

وتواصل مشيخة الأزهر متابعة كافة التفاصيل لضمان إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطمئنان والاستعداد للمرحلة الجامعية المقبلة.

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