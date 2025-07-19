السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام سوري: انفجارات عنيفة تهز مدينة اللاذقية وتفعيل المضادات الجوية

انفجارات عنيفة تهز
انفجارات عنيفة تهز مدينة اللاذقية، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة اللاذقية، وسط أنباء عن تفعيل المضادات الجوية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية عن مصادر في اللاذقية قولها إنه تم تفعيل المضادات الجوية بعد رصد طائرات مسيرة.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن انفجارات وقعت في منطقة مقتربات المينا البيضا في اللاذقية، لم تعرف طبيعتها بعد.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن غارات عنيفة على العاصمة دمشق ومدن أخرى خلال الأيام الماضية وسط اقتتال محتدم في السويداء.
 

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مدينة اللاذقية المضادات الجوية انفجارات عنيفة صحيفة الوطن السورية طائرات مسيرة منطقة مقتربات المينا البيضا في اللاذقية

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