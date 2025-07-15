طريقة عمل المسقعة، أكلة مغذية وتوفر في الميزانية

طريقة عمل المسقعة، من الأكلات المصرية لذيذة الطعم، كما أنها وصفة سريعة التحضير، وهي تتكون من الباذنجان المقلي وصلصة الطماطم، كما يمكن إضافة كمية صغيرة من البطاطس المحمرة.





كما يمكن إعطاء المزيد من التفاصيل اللذيذة لطبق المسقعة، بإضافة اللحمة المفرومة والبشاميل، للتجديد في الطعم، بدلا من عملها بالطريقة التقليدية.



طريقة عمل المسقعة الوصفة الأصلية

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل المسقعة بخطواتها ومكوناتها الأصلية، خطوة بخطوة، وهي من الوصفات سهلة التحضير، كما أنها غير مكلفة واقتصادية.

طريقة المسقعة، فيتو

مكونات عمل المسقعة:

2 باذنجان متوسط الحجم

2 فلفل أخضر، حلو شرائح

1 فلفل أخضر حار، شرائح

4 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملح وفلفل أسود

1 1/2 كوب زيت

خطوات عمل وتحضير المسقعة الأصلية

1.تقطيع الباذنجان:

اغسلي الباذنجان وقطّعيه إلى شرائح سميكة.

رشي الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 30 دقيقة لتصفية الماء الزائد.

اغسلي الباذنجان مرة أخرى وجففيه جيدًا.

2.قلي الباذنجان:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

اقلي شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

صفّي الباذنجان من الزيت على ورق مطبخ.

3. تحضير الصلصة:

في نفس المقلاة التي قلت فيها الباذنجان، سخني القليل من الزيت.

أضيفي الثوم المهروس واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

أضيفي الماء أو مرق الدجاج حسب الحاجة لضبط قوام الصلصة.

اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

4.تجميع المسقعة:

في صينية فرن، وزعي شرائح الباذنجان المقلي.

صبي الصلصة فوق الباذنجان.

وزعي شرائح الفلفل الأخضر الحلو والحار على الوجه.

غطي الصينية بورق قصدير.

5.خبز المسقعة:

سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.

اخبزي المسقعة لمدة 30 دقيقة.

اكشفي عن الصينية واتركيها في الفرن لمدة 10 دقائق أخرى حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

6.تقديم المسقعة:

قدمي المسقعة ساخنة مع المكرونة بالصلصة أو البطاطس المحمرة، والخبز.

إضافات مختلفة للمسقعة للتجديد في الطعم

* يمكنك إضافة البطاطس أو اللحم إلى المسقعة.

* يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الفلفل، مثل الفلفل الأحمر أو الأصفر.

* يمكنك إضافة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك إلى الصلصة.

* تأكدي من تسخين الفرن مسبقًا قبل خبز المسقعة.

* لا تفرطي في طهي الباذنجان، وإلا سيصبح طريًا جدًا.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد

طريقة المسقعة بالبشاميل، فيتو

وللمزيد من التجديد في الطعم، نستعرض طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل، وهي من الوصفات الشهية.



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل، بخطوات مبتكرة، وطريقة غير تقليدية، فتستخدم مع المسقعة صلصة البشاميل البيضاء، مع إدخال مجموعة جديدة من المكونات، والتي تعطي لها مذاقا خاص مميزا ولذيذا، مثل المكسرات، والجبنة.



مكونات المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل:

باذنجان مقشر مع ترك بعض القشور عليه

كمية من صلصة البشاميل

3 ثمرات من الطماطم المقطعة إلى شرائح

خبز شامي مقطع مربعات ومبهر بالملح والقرفة

2 باكيت من لبن البودرة صغير

1|8 كيلو من الجبنة الشيدر او الحمراء

1|8 كيلو من الزيتون الأخضر بدون بذر

لوز مقشر ومحمر ( اختياري)

نصف كيلو من اللحم المعصج (ومضاف إلى اللحم 3 حبات مشروم طازج ومقطعة شرائح فصين ثوم

ملعقتين من صلصة الطماطم

رشة من الزعتر

رشة من القرفة

خطوات عمل صلصة البشاميل:

ملعقة كبيرة من السمن او الزيت مع زبدة، وملعقة كبيرة من الدقيق وكيلو لبن حليب وملح وفلفل اسود.

على نار هادئة؛ يشوح الدقيق مع الزيت والسمن، حتى يصبح ذهبي اللون، فنبدأ في إضافة الحليب تدريجيا، مع التقليب السريع والمستمر.

نستمر في التقليب، مع إضافة الحليب، حتى نحصل على قوام غليظ كريمي.

خطوات عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل:

فى قالب الفرن ضعي طبقة من البشاميل

وفوقها طبقة من الباذنجان مع رش القليل من القرفه والزعتر

ضعي طبقة من الخبز المحمر وفوقه اللوز والزيتون

ثم طبقة من البشاميل

وبعدها طبقة من العصاج

وكرري السابق مرة ثانية بنفس الترتيب

وبعدها ضعي طبقة من الطماطم وفوقها الجبنة الشيدر وطبقة من البشاميل

ادخلي الصينية في الفرن، حتى تنضج البشاميل ويحمر الوجه.

وبألف هنا.

ملحوظة:

يمكنك الاكتفاء بالصلصة فقط مع الباذنجان، دون إضافة اللحمة المفرومة والبشاميل، حسب الرغبة، وحسب الإمكانيات المادية، كما يمكنك إضافة اللحمة المفرومة فقط.

وتعد هذه هي الطريقة الاصلية لعمل المسقعة، بدون لحمة مفرومة، أو بشاميل.

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