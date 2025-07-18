5 فوائد صحية للقرنبيط، يدعم وظائف الكبد ويعزز صحة الحامل والجنين

على الرغم من افتقاره للون الجزر الزاهي أو نكهة البصل القوية، يُعد القرنبيط خضراوات قيمة لا ينبغي تجاهلها عند التسوق.

فأكدت جوليا زومبانو، أخصائية التغذية المعتمدة لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على أن القرنبيط "منخفض السعرات الحرارية والصوديوم، ولكنه غني بالعناصر الغذائية مثل فيتاميني C وK. كما أنه مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي يساعد على دعم نمو الخلايا الصحي أثناء الحمل". هناك العديد من الأسباب الوجيهة للاستمتاع بهذه الخضراوات التي لا تحظى بالتقدير الكافي.

القيمة الغذائية للقرنبيط

يُعد القرنبيط غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف، ويحتوي كوب واحد من القرنبيط النيء والمقطع على حوالي 27 سعرة حرارية، 5 غرامات من الكربوهيدرات، 2 غرام من الألياف، 2 غرام من البروتين، 32 مليغرامًا من الصوديوم، و2 غرام من السكر. كما يوفر هذا الكمية:

فيتامين ج: 52 مليجرامًا (حتى 58% من القيمة اليومية)

فيتامين ك: 17 ميكروجرامًا (حتى 14% من القيمة اليومية)

حمض الفوليك: 61 ميكروجرامًا (15% من القيمة اليومية)

الكولين: 47 مليجرامًا (حتى 9% من القيمة اليومية)

البوتاسيوم: 320 مليجرامًا (7% من القيمة اليومية)

الفوائد الصحية للقرنبيط

1. يدعم وظائف الكبد

يُعد القرنبيط مصدرًا ممتازًا للكولين، وهو عنصر غذائي أساسي للكثيرين. يحتاج الجسم إلى الكولين لإزالة الدهون من الكبد والحفاظ على صحته، بالإضافة إلى دعم الذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات، فعلى الرغم من ندرة حدوث مشاكل خطيرة ناجمة عن نقص الكولين، إلا أنه يجب السعي للحصول على المزيد من هذا العنصر الغذائي المهم، فالكولين ضروري أيضًا لأغشية الخلايا السليمة، الذاكرة والتفكير، تنظيم المزاج، والتحكم في العضلات.

2. يُحسن الهضم

يحتوي القرنبيط على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في صحة الأمعاء. تعمل مضادات الأكسدة مثل السلفورافان والجلوكوسينولات على تخفيف الالتهاب، بينما تدعم الألياف حركة الأمعاء المنتظمة.

3. يُعزز صحة الحمل

يُعد القرنبيط مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (فيتامين ب9)، وهو أمر حيوي بشكل خاص خلال فترة الحمل لدعم النمو الصحي للدماغ والحبل الشوكي للجنين، فحمض الفوليك يقلل من خطر إصابة الطفل بعيوب الأنبوب العصبي التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، كما أن حمض الفوليك ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

4. يدعم جهاز المناعة

يوفر كوب واحد من القرنبيط أكثر من نصف الحاجة اليومية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي يعزز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الجراثيم. يحتاج الجسم أيضًا إلى فيتامين سي للمساعدة في امتصاص الحديد، وإنتاج الكولاجين لالتئام الجروح، ومنع الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

5. بناء عظام قوية

يساعد فيتامين ك الجسم على بناء البروتينات التي تحافظ على قوة العظام وتخثر الدم بشكل صحيح. يوفر القرنبيط دفعة جيدة من هذا الفيتامين، وتشير الأبحاث إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامين ك قد يقلل بشكل معتدل من خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام.

مخاطر القرنبيط المحتملة

على الرغم من كونه غذاءً مغذيًا للغاية، قد يسبب القرنبيط بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لدى بعض الأشخاص:

يسبب الغازات

مثل غيره من الخضراوات الصليبية، يمكن أن يسبب القرنبيط الانتفاخ والغازات. يعود ذلك إلى احتوائه على الألياف والمركبات الكبريتية التي يمكن أن تتخمر في الأمعاء، حيث يصعب على الجهاز الهضمي هضم الألياف المعقدة الموجودة في الخضراوات الصليبية.

قد يسبب رد فعل تحسسي

على الرغم من ندرة حدوث ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه بعض البروتينات (الكروسيفيرين والنابين) الموجودة في القرنبيط وغيره من الخضراوات الصليبية، ويمكن أن تسبب هذه الحساسية الغذائية أعراضًا تتراوح بين الخفيفة والشديدة، بما في ذلك الشرى واضطراب المعدة والعطس والصفير. في الحالات القصوى، يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة صدمةً تحسسيةً تهدد الحياة.

هل يفضل تناول القرنبيط نيئًا أم مطبوخًا؟

يوفر القرنبيط النيء أكبر قدر من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، فإن القرنبيط المطبوخ أسهل في الهضم وأقل عرضة للتسبب في اضطراب المعدة. يُعد طهي القرنبيط على البخار إحدى الطرق الفعالة للحفاظ على معظم مضادات الأكسدة الموجودة فيه مع تقليل خصائصه المسببة للغازات.

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