من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

سيدنا إسحاق عليه السلام.. الكريم بن الكريم

نسبه كاملا: إسحاق بن إبراهيم بن سام بن نوح بن إدريس بن شيث بن آدم، عليهم السلام أجمعين.

وكان إسحاق نبيا في قوم كنعان، وهي فلسطين ولبنان وأجزاء من الأردن وسوريا حاليا.

فمنذ فجر التاريخ وبلاد فلسطين المباركة أرض تقتبس من أنوار الأنبياء الذين وُلِدُوا بها، وعاشوا على تُرابها، ودُفِنُوا بها، ومن هؤلاء الأنبياء الذين شَرُفَت بهم أرض الأنبياء أرض فلسطين: الكريمُ بن الكريم نبيُّ الله إسحاقُ بن إبراهيم عليه السلام.

ذكرنا في حلقة سابقة، أن والد إسحاق، وهو النبي إبراهيم، تزوج من السيدة هاجر المصرية عندما هاجر إلى مصر لنشر الدعوة إلى الله مع السيدة سارة زوجته التي طلبت منه الزواج من هاجر، بعدما حصلت عليها كهدية من ملك مصر لخدمتها عندما كانت جارية حسناء.

وبشرناه بإسحاق نبيا

رُزِقَ سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر المصرية بسيدنا إسماعيل؛ لأن السيدة سارة كانت عاقرا، فلما بلغ بها الكبر، وبعد ولادة إسماعيل بـ13 عاما، جاءت البشارة من الملائكة للنبي إبراهيم عليه السلام، بحملها في النبي إسحاق.

فإسحاق عليه السلام هو ذاك النبيُّ الذي بشَّرت به الملائكة أباه الخليل عليه السلام، وهو مقيمٌ في فلسطين المقدسة، وكان عُمُرُ الخليل حين أتته البُشرى قد بلغ المائة عام، وعُمُرُ زوجِه سَارةَ قد بلغ التسعين عامًا، فقد كانت ولادته عليه السلام فرجًا وفرحة كبيرة لأبيه وأمِّه، لا سيَّما وأنها قد كانت بعدَ ولادة أخيه إسماعيل عليه السلام بأربع عشرة سنة، قال تعالى: "وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ". (الصافات: 112 - 113).

أألد وأنا عجوز؟!

ويقول لنا الله تعالى واصفا دهشة السيدة سارة من معجزة حملها في كتابه العزيز: "قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ". (هود: 72 – 73).

تقصد كيف لمثلها أن تلد وهي عقيمة وكبر بها السن وزوجها إبراهيم شيخا كبيرا.

وقال الله تعالى في كتابه العزيز، سورة الصافات: "وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِين، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ".

نبي الكنعانيين

حبا الله عبده ونبيه إسحاق عليه السلام، وهو مقيمٌ بأرض فلسطين المباركة بالنعم والبركات، فاصطفاه الله نبيًّا إلى الكنعانيين في بلاد الشام وفلسطين، حيث شَرُفَت تلك الأرض الطاهرة باستقبال دعوته المباركة على ترابها الطاهر، ولم تخرج عن حيِّزها كما وُلِدَ فيها ونهل من نعيم الله وخيراته على أرضها المباركة، وبرَّأه الله تعالى مما نسبه إليه الجاهلون، وأمر الله تعالى قومه بالإيمان به كغيره من سائر الأنبياء والرسل.

رفقا بنت بتواييل

ذكرت الكتب السماوية أن سيدنا إسحاق لما تزوج "رفقا بنت بتواييل"، كان عمره أربعين سنة، وكانت عاقرًا أيضا، فدعا الله لأجلها فحملت وولدت غلامين توأمين، أولهما سموه عيصو أو العيص، وهو والد الروم، وأما الثاني، فسيدنا يعقوب وسمي بهذا الاسم لأنه بعد أخيه، وهو سيدنا إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل.

عاش إسحاق عليه السلام وقتًا طويلًا جدًّا على هذه الأرض المعمورة؛ فقد كان مُعمِّرًا بفلسطين ومن المصلحين بها، ولما كَبِرَ سِنُّه عليه السلام كُفَّ بصره فكان لا يرى.

إسحاق في القرآن الكريم

وصف القرآن الكريم إسحاق فقال تعالى: "وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي اْلأَيْدِي وَاْلأَبْصَارِ. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ اْلأَخْيَارِ". (ص: 45 – 47)

وعلى إثر انتقال والده إبراهيم عليه السلام، إلى بارئه، كُلف إسحاق، عليه السلام، نبيًا من الله إلى شعب الشام وفلسطين، وجعل منه الله تعالى إنسانًا متميزًا وخيرًا. تقول الآية الكريمة: "وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ". (الصافات: 112-113).

وفي أواخر عمره، ضعفت عينا إسحاق بسبب كبر سنه وأصيب بالعمى. ورزق بابنيه يعقوب وعِيص توأمًا إلى الدنيا.

واستمر إسحاق عليه السلام، حتى آخر يوم من حياته يدعو لولديه هذين فردًا فردًا، فكان يدعو ملتجئًا إلى جناب الحق تعالى بأن يكون نسل يعقوب من الأنبياء؛ وأن يكون عِيص كثير الأبناء، وأن يكون في نسله الملوك والسلاطين.

وكان لكرمه أثرٌ بالغ في حياته على أرض فلسطين؛ لأنه كان فيها من المصلحين، ولقد مدح سيد البشر، صلَّى الله عليه وآله وسلم، نبيَّ الله إسحاق وأثنى عليه أعظمَ ثناء؛ حيث وصفه بأنَّه "الكريم بن الكريم"، فقد روى ذلك الإمام البخاري في "صحيحه" بسنده عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قَالَ: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: "الكَرِيمُ، ابْنُ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ".

قبر إسحاق بفلسطين

قضى نبيُّ الله إسحاق عليه السلام، حياته كلها بفلسطين المباركة ودُفِنَ في ترابها الطاهر؛ حيث دُفِنَ أبوه إبراهيم، عليه السلام، وحيث عاش ودعا إلى الله، وأَبَى إلا أن يُدْفَن حيث وُلِدَ وعاش عليه السلام، أُسوةً بأبيه الخليل عليه السلام، وقبره موجود في فلسطين في الحرم الإبراهيمي، ويقع في مغارة تحت الحرم بعمق ثمانية عشر مترًا تقريبًا تحت بناء الحرم.

لبى إسحق، عليه السلام، نداء ربه عن عمرٍ ناهز المائة والثمانين عامًا، ودفنه ولداه في قرية "حبرون"، "مدينة الخليل حاليًّا"، حيث دُفِن وعاش عليه السلام، ويقع القبر في قرية "ممدنة"، وفي مسجدها قبر إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، وتبعد عن بيت لحم بثمانية عشر ميلًا، وهذه المدينة تقع بين جبال كثيفة الأشجار من شجر الزيتون والتِّين والجُمَّيْز وفواكه كثيرة.

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