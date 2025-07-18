جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة لسيدة داخل جوال بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة لسيدة بالعقد الخامس من العمر، داخل جوال، علي ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج بمدينة شبين القناطر، وتم نقلها لثلاجة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.

جهود مكثفة كشف غموض العثور علي جثة مجهولة المصدر لسيدة داخل جوال بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالعثور علي جثة لسيدة داخل جوال وملقاه علي ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين جثة لسيدة داخل جوال بالعقد الخامس من العمر، وترتدى كامل ملابسها، ولم يوجد بها ثمة إصابات، وتم نقلها لثلاجة مستشفى شبين القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شبين القناطر جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، وضبط مرتكبيها.

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