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محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع سقوط كوبري طوخ (صور)

سقوط كوبري الطريق
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو

انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لرفع آثار حادث سقوط كوبري المشاة بطوخ على الطريق الزراعي، حيث تجري الآن عملية رفع الهيكل المعدني وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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جهود مكثفة لرفع كوبري الطريق الزراعي بطوخ 

وتتواصل الآن أعمال إزالة بقايا الهيكل المعدني للكوبري بواسطة فرق تابعة لهيئة الطرق والكباري، بالتعاون مع وحدات الإنقاذ والطوارئ، وسط تأمين مروري مكثف لتسهيل حركة السيارات وتفادي الزحام بالمنطقة.

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي بطوخ 

وكانت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية تلقت إخطارا بسقوط كوبري المشاة على الطريق الزراعي، وانتقلت أجهزة المرور ومجلس المدينة وتبين اصطدام سيارة في الكوبري، كانت تحمل معدة ثقيلة أثناء المرور.

وتسبب سقوط الكوبري حدوث زحام شديد على الطريق الزراعي، كما سبب تحويلة مرورية من داخل المدينة بعد تصادم سيارة محملة بمعدة ثقيلة بكوبري المشاة.

سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو
سقوط كوبري الطريق الزراعي طوخ،فيتو

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