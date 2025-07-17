استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية اليوم وفدًا رفيع المستوى من اتحاد نقابات جنوب أفريقيا (ساسبو)، وذلك بمدينة القناطر الخيرية، في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لتنشيط الحركة السياحية والنهوض بالخدمات المقدمة بالمدينة.

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا (ساسبو) لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

جاء الاستقبال بحضور النائبة سولاف درويش، التي نظمت الزيارة، وأشاد محافظ القليوبية بدورها في تنسيق هذا اللقاء المهم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ورحب المحافظ بالوفد الضيف، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الجنوب أفريقية وحرص المحافظة على فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي والثقافي.

اصطحب المحافظ الوفد في جولة تعريفية شاملة بمعالم مدينة القناطر الخيرية التاريخية والطبيعية، وشملت الجولة زيارة حديقة عفلة، التي تتميز باشتمالها على العديد من الأشجار التاريخية النادرة، مما أثار إعجاب الوفد بجمال الطبيعة وتنوع الغطاء النباتي كما استمتع الوفد بمشاهدة القناطر الخيرية العريقة والاستمتاع بجمال مياه نهر النيل الخالد.

كما اصطحب المحافظ الوفد في جولة مميزة لزيارة متحف أساليب الري، حيث قدم لهم شرحًا وافيًا ومفصلًا عن تاريخ أساليب الري المتنوعة في مصر على مر العصور. وقد أبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالمجسمات المصغرة للقناطر والسد العالي والتي توضح بشكل بصري التطور الهندسي والزراعي للبلاد.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتقديم عرض تفصيلي للوفد حول تاريخ مدينة القناطر الخيرية العريق ومقوماتها السياحية المتنوعة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير المدينة والارتقاء بكافة الخدمات بها، بما يضمن تجربة سياحية متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي محافظة القليوبية الدائم لجذب المزيد من الوفود السياحية الدولية، وتسليط الضوء على الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مدينة القناطر الخيرية، كونها وجهة سياحية فريدة تجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة

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