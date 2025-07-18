مصرع عامل وامتداد النيران لـ3 مطاعم وسوبر ماركت في حريق الخصوص (صور)

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته في حريق اندلع داخل 3 مطاعم وسوبر ماركت بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

حريق في مدينة الخصوص

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات أسفل عقار سكني بجوار موقف الأتوبيس بشارع فاطمة الزهراء في دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة بنشوب حريق بعدد من المحلات، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء بقيادة الرائد مدحت ممدوح، والرائد محسن شاهين، والنقيب حمادة خيري، والنقيب عدنان سمير، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في 3 محلات أسفل عقار سكني، وامتد إلى إحدى الشقق بالطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين الذي تُوفي لاحقًا.

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