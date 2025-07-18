الجمعة 18 يوليو 2025
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إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد بالاثنى عشر بمستشفى القناطر الخيرية

انقاذ حياة طفل بمسشفي
انقاذ حياة طفل بمسشفي القناطر،فيتو

نجح فريق طبي بمستشفي القناطر الخيرية القليوبية في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، يعاني من انسداد خلقي بالاثني عشر في إنجاز طبي بمستشفى القناطر الخيرية.

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وهذا في إطار تنفيذ خطة الجراحات للعاجلة بالمستشفى بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بتوسيع الخدمات الطبية المقدمة بوزارة الصحة وخصوصا الجراحات الدقيقة مثل جراحة الأطفال، برعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور  سيد النحاس مدير المستشفى.

أوضح بيان مديرية الصحة بـ القليوبية أن الجراحة تعد واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، حيث تم إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، كان يعاني من انسداد خلقي بالإثني عشر (Duodenal Atresia)—وهي حالة نادرة تُعد من الطوارئ الجراحية التي تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل السريع.

الجراحة الأولى من نوعها بالقناطر

أشار البيان أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها داخل المستشفى، وتمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وتؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية رغم التحديات.

وأوضح البيان أنه تكون فريق الجراحة من نخبة من الأطباء الذين اجتمعوا على هدف واحد: إنقاذ حياة الطفل، محمد متولي – بخبرته الواسعة في جراحة الأطفال، قاد الفريق الجراحي بحكمة ومهارة،د. عمرو عبدالملك – ساهم في التخطيط والتنفيذ الدقيق للعملية، ود. عبدالله أحمد – دعم الفريق الجراحي في كل مراحل التدخل، وكان له دور محوري في المتابعة الدقيقة.

بالإضافة إلى فريق التخدير والذي يعد في مثل هذه العمليات الدقيقة، يكون التخدير أحد أهم عوامل النجاح. الدكتور عبدالله سعد ود. أحمد الحويط والذين قدما نموذجًا في التحكم الدقيق بوظائف الطفل الحيوية أثناء الجراحة، مما ساهم في استقرار الحالة طوال فترة العملية.

بجانب فريق الأطفال لمهمة رعاية ما بعد الجراحة وهم د. أحمد الجيد تابع حالة الطفل بعد العملية، وضمن استقرار وظائفه الحيوية، وبدأ خطة التغذية التدريجية بعد إزالة الانسداد.

وتمت الجهود تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني  وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذي تابع الحالة لحظة بلحظة، وحرص على توفير الدعم الكامل للفريق الطبي والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ، الذي كان أول من استقبل الحالة ونسّق بين الأقسام لضمان سرعة التدخل والدكتور  السيد النحاس مدير المستشفى، الذي وفر كل الإمكانيات اللازمة لإجراء العملية داخل المستشفى دون الحاجة لتحويل الحالة.

وأوضح بيان المستشفى أن هذه العملية ليست مجرد إجراء طبي ناجح، بل هي رسالة أمل لكل طفل يولد في ظروف صحية حرجة، ولكل أسرة تبحث عن فرصة للنجاة، وهي أيضًا شهادة حية على أن القطاع الصحي المصري قادر على الإنجاز والتطور، حين تتوفر الإرادة، والعلم، والتعاون.

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الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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