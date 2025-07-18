التفاصيل الكاملة لحادث كوبري طوخ.. تحرك الهيكل المعدني بعد اصطدام سيارة نقل محملة بلودر به.. والنقل ترفع آثار الواقعة وتعيد حركة المرور لطبيعتها (فيديو وصور)

شهد الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية صباح اليوم تحركًا جزئيًا لكوبري المشاة العلوي، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بلودر تجاوز ارتفاعها الحد المسموح به، ما تسبب في إزاحة الهيكل الحديدي للكوبري من موضعه، وخلق كثافة مرورية مؤقتة بالمنطقة.

استجابة فورية ومتابعة ميدانية لحادث كوبري طوخ

في استجابة سريعة، انتقلت إلى موقع الحادث أوناش الإنقاذ الثقيلة، وبدأت فرق الطوارئ في تنفيذ أعمال رفع الكوبري المعدني وإعادته إلى مكانه الأصلي، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة المرور وتأمين موقع الحادث.

كما وصل إلى الموقع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على سير العمل، وضمان إعادة فتح الطريق بالكامل في أسرع وقت.

جهود مكثفة لتسهيل المرور بالطريق الزراعي

وواصلت فرق المرور والطوارئ جهودها لرفع بقايا الهيكل وتيسير الحركة المرورية التي تأثرت بشكل مؤقت بعد ما يقرب من 7 ساعات، مع التنبيه على السائقين بالالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة حتى انتهاء الأعمال بشكل كامل.

التحقيقات جارية في حادث طوخ

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث، حيث تشير المعاينة الأولية إلى أن سائق السيارة النقل المحملة باللودر لم يلتزم بحدود الارتفاع المقررة، مما أدى إلى الاصطدام بالكوبري وتحركه من موضعه.

الإهمال في القيادة:

في حال ثبت أن الحادث كان نتيجة للإهمال أو القيادة بسرعة غير آمنة أو تحت تأثير مواد محظورة، يمكن أن يُحاكم السائق بتهمة الإهمال في القيادة، والتي قد تترتب عليها غرامة مالية أو حبس.

التسبب في أضرار جسيمة:

وإذا ثبت أن الحادث أسفر عن أضرار جسيمة للمواطنين أو للممتلكات العامة، فيمكن أن يتم توجيه تهمة التسبب في أضرار جسيمة للمتهم، ما قد يعرضه لعقوبات أشد.

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل تحقيقاتها بشكل دقيق لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في حين تم الدفع بثلاث أوناش لرفع الكوبري وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تحريك كوبري المشاة طوخ علي الزراعي ،فيتو

تحريك كوبري المشاة طوخ علي الزراعي ،فيتو

تحريك كوبري المشاة طوخ علي الزراعي ،فيتو

تحريك كوبري المشاة طوخ علي الزراعي ،فيتو

تحريك كوبري المشاة طوخ علي الزراعي ،فيتو

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