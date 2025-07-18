تامي بروس: لم ندعم الهجمات الإسرائيلية على سوريا ونرفضها بشدة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة لم تدعم الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وقالت إن بلادها تتواصل مع كل من إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات لنزع فتيل الأزمة وتعزيز السلام الدائم.

وأضافت: "رؤية الرئيس ترامب واضحة: سوريا مستقرة، ومنطقة يسودها السلام، وشرق أوسط أكثر ازدهارًا قائم على السلام بين الجيران".

جدير بالذكر أن إسرائيل شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية قوية على دمشق، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق قريبة من القصر الرئاسي بالعاصمة السورية غداة تصاعد العنف في محافظة السويداء الجنوبية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، جاءت هذه الضربات ردًا على هجمات الحكومة السورية ضد الطائفة الدرزية، وتأكيدا على أن إسرائيل لن تسمح باستهداف الدروز.

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