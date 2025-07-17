الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

تصديق رئاسي على زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور (مستند)

السجائر
السجائر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور.

وجاء نص القرار الصادر كالتالي:

 لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، تضاف 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها، كما تضاف 750 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.

ويضاف 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار 

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الجريدة الرسمية نص القرار المصانع المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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