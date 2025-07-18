تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول الطلاب الجدد.. قائمة بكليات ومعاهد علمي علوم.. وهذه ضوابط التعامل مع الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2025، حددت وزارة التعليم العالي نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق الجامعات 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 /2026.

ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2025، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات، وآخر موعد لتسجيل الرغبات.

كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

من أهم الكليات التي يقبل عليها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة كليات القطاع الطبي وهي كالتالي:

الطب البشري (كافة الجامعات الحكومية)

طب أسنان بكافة الجامعات الحكومية

الصيدلة

الطب بيطري

العلاج الطبيعي

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات العلوم

كليات التمريض، في جامعات الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، بني سويف، أسوان، المنيا، حلوان، جنوب الوادي، بورسعيد، أسيوط، بنها، دمياط، القاهرة

كليات غير طبية تقبل طلاب الشعبة العلمية

الزراعة، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، القاهرة، المنصورة، بنها، الفيوم، أسوان، بني سويف، دمنهور، دمياط

الاقتصاد والعلوم السياسية

الآثار

الإعلام

الألسن

دار العلوم

التربية

التجارة

السياحة والفنادق

كليات فنون جميلة (فنون وعمارة) بشرط أداء اختبارات القدرات

معاهد خاصة تقبل طلاب الشعبة العلمية

معاهد حاسب آلي وعلوم الحاسب (لشعبة علمي علوم)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الحاسب بالمعادي

معهد العبور العالي للحاسبات ونظم المعلومات – طريق بلبيس

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب – التجمع الأول

معهد طيبة العالي للحاسب – المعادي أو سقارة

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – 6 أكتوبر

معهد المستقبل العالي – المنصورة، الفيوم، بني سويف

معهد الصفوة العالي للحاسب الآلي – القليوبية

معهد كندي العالي لتكنولوجيا الحاسب والإدارة – الهرم

معاهد صحية خاصة تقبل طلاب شعبة علمي علوم

معاهد علوم صحية وفنية تمريض

المعهد الفني للتمريض في (بني سويف – شربين – المنيا – سوهاج – أسيوط – دمنهور)

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية (بدر – الزقازيق – بني سويف)

المعهد الفني الصحي الخاص

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:

يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (1) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (1) إجبارية وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (1) عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ) باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية حيث أنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات فإن المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية. وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية وسنتان يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم.

وبالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها.

وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) (هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.

اعتبار محافظتي القاهرة - الجيزة نطاق جغرافي واحد، ويضم جامعات القاهرة - عين شمس - حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة الجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على الا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بالجامعات الحكومية

وجاءت قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات الحكومية المصرية كالتالي:

الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات)، على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك في ضوء كتاب وزير التربية والتعليم في هذا الشأن. بالإضافة إلى كليات العلاج الطبيعي وكلية التخطيط العمراني.

إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد الفرقة الأولى واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات) وذلك على النحو التالي:

۱/۳ تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها. ۲/۳ تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها. يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب بقسمة المجموع الكلي علي عدد المواد ثم يتم ضرب الناتج في المعامل ١,٢٥، ويمكن للطالب استخراج إفادة رسمية بذلك من مكتب التنسيق موجهة إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والنقابات المختلفة والمنح الداخلية والخارجية.

والتأكيد على باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا للقرار الجديد يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.

التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

المعاهد العالية للسياحة والفنادق.

المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

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