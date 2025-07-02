قواعد قبول شهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.

وتستعرض فيتو قواعد قبول طلاب الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية).

الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية)

يتم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية أو الأجنبية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات المصرية، وفقًا للضوابط التالية:

قواعد عامة لقبول الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية):

يُحدد حد أدنى بنسبة مئوية من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة، للطلاب الراغبين في إبداء رغبتهم للالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية، على النحو التالي:

95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

90% على الأقل للالتحاق بكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

85% على الأقل للالتحاق بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات.

يتم القبول وفقًا لأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرًا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علميًا متميزًا.

الإقامة الفعلية:

يجب تقديم مستند يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح على أساسها الشهادة، بشرط ألا تقل مدة الإقامة الفعلية عن 75% من إجمالي مدة الدراسة، وذلك بدءًا من بداية الدراسة وحتى نهايتها.

يُحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهاء الامتحانات بموجب كتاب موثق من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة للشهادة، أو من المستشار الثقافي للدولة المانحة في مصر، ويشترط تقديم إقامة موثقة، وجواز سفر موضح به تواريخ الدخول والخروج، بالإضافة إلى شهادة تحركات تثبت ذلك.

ترشيح الكليات:

يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لمحافظة السكن التي يسجلها الطالب ضمن بياناته على موقع مكتب التنسيق.

الطلاب الحاصلون على شهادات عربية أو أجنبية والراغبون في الالتحاق بالكليات العسكرية، يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقًا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية، وذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

إذا كان الطالب غير مؤهل للالتحاق بالجامعات الحكومية، وإنما مؤهل فقط للمعاهد (النظرية أو الهندسية مثلًا)، يتم توضيح أنه لا يحق له التقديم للجامعات الحكومية.

الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية:

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية عام 2025، والمتقدمين لتنسيق العام الجامعي 2025/2026، وفقًا للضوابط التالية:

يُحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على هذه الشهادات بناءً على النسبة المرنة، وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين من كل شهادة ثانوية معادلة إلى إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم من حملة الثانوية العامة المصرية.

مثال حساب النسبة المرنة:

إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة عربية معادلة (شعبة علمي) هو 1000 طالب، وعدد المقبولين من حملة الثانوية العامة المصرية (علمي) هو 95000 طالب، فإن النسبة تكون:

(1000 ÷ 95000) × 100 = 1.05%

تُحسب النسبة أيضًا لشعبة الأدبي بنفس الطريقة.

يجب ألا يقل إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية عن 20%، وإذا كانت النسبة الإجمالية أقل من 20%، يتم ضرب نسب كل دولة في 4/5 (أي 1.25) لتعديلها، وبذلك يصبح الإجمالي مساويًا أو مقاربًا لـ20%.

توزيع الأماكن:

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة عربية معادلة في كل كلية أو معهد، بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقررة لحملة الثانوية العامة المصرية.

لا يتم تقريب كسور الأماكن إلى العدد الأعلى، ولكن يجب ألا يقل عدد الأماكن المتاحة عن مكان واحد على الأقل لكل شهادة عربية معادلة في كل كلية أو معهد.

يتم تنسيق الطلاب من كل شهادة كمجموعة منفصلة، وفقًا للرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المتاحة.

الشهادة الثانوية العامة السعودية:

يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية بنسبة:

50% من امتحان المدرسة

50% من امتحان القدرات

يُسمح للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان القدرات أثناء دراستهم الثانوية بالتقدم لمكتب التنسيق بعد أدائهم اختبار القدرات وتحقيق النسبة المطلوبة، بحد أقصى عامين دراسيين من تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية.

لا يحق للطلاب الذين سبق أن أدوا اختبار القدرات وتقدموا بالفعل لمكتب التنسيق في سنة حصولهم على الشهادة التقديم مرة أخرى، حتى لو أعادوا أداء اختبارات القدرات.

النظام الفصلي (الثانوية السعودية):

يتم القبول وفقًا لما ورد بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية، فيما يخص طريقة احتساب النسبة التراكمية لسنوات الدراسة في النظام الفصلي للتعليم الثانوي العام السعودي.

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