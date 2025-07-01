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التعليم العالي تحدد قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادت الأجنبية بالجامعات المصرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

حددت وزارة التعليم العالي نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026 

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 141 تابع (ب)، الصادر في 29 يونية 2025، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1177) بتاريخ 22/6/2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026  وهي كالتالي:
أولا بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية:
١ -يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي عام ٢٠٢٥) نظام حديث– نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026  عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.


مع مراعاة ما يلي:
تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم ) للقبول بكليات ومعاهـد الجامعـات الحكومية ال مصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

 


 

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