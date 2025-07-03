تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب دبلوم السياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات

تنسيق الجامعات 2025.. حددت وزارة التعليم العالي، قواعد التنسيق والقبول بالجامعات الحكومية المصرية 2025، لطلاب الثانوية العامة، والثانوية الازهرية، وطلاب الشهادات المعادلة، وطلاب الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، والمعاهد الفنية المتوسطة.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قرارا يحمل رقم 1177، بتاريخ 22 يونيو 2025، يوضح كافة قواعد قبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، بمختلف الشهادات، بالإضافة إلى الأعداد المقبولة.

وتنشر بوابة فيتو، الكليات والمعاهد الحكومية، التي تقبل طلاب دبلوم السياحة والفنادق بنظام الثلاث سنوات وفقا للقرار الجديد.

كليات تقبل طلاب دبلوم السياحة والفنادق

حدد القرار مجموعة من الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، من الحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق بنظام الثلاث سنوات والتي جاءت كالتالي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

المعاهد العالية للسياحة والفنادق.

المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

قواعد عامة لقبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية

حدد القرار أيضا مجموعة من القواعد الهامة لقبول طلاب الشهادات الفنية، بنظام الثلاث والخمس سنوات بالجامعات الحكومية والتي جاءت كالتالي:

اعتبارًا من دفعة عام 2025 من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2026/2025 أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام 2024 يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي 2026./2025

عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ( ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية نظام الخمس سنوات دفعة 2024 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها التجارة - الزراعة - الحقوق -الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2026/2025، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنويا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

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