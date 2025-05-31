السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يحدد نسبة الأعداد المقبولة في الكليات التكنولوجية لطلاب الشهادات الفنية

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
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 قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المجلس الأعلى للجامعات، وافق خلال اجتماعه اليوم بجامعة المنوفية، على تحديد الأعداد المقبولة في كليات التكنولوجيا والتعليم والتمريض والجامعات التكنولوجية وفقًا لنسبة متغيرة لطلاب الشهادات الفنية.

وأضاف عبد الغفار، أن الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، ستكون وفقًا حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

 

قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات التكنولوجية

 وقال عبد الغفار، إنه سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
 

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