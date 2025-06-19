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التعليم عن امتحانات مدارس المتفوقين: تمت في هدوء وانضباط تام على مستوى الجمهورية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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في ظل استمرار انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 بمختلف محافظات الجمهورية، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى (295) طالب/طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الأولى، وامتحان مادة الإحصاء في الفترة الثانية.

وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025  

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة، حرص الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية. 

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) وللطلاب المكفوفين

ووجه خالد عبد الحكم بضرورة سرعة تواصل مديري المديريات التعليمية مع غرفة العمليات المركزية فور رصد أية مخالفات أو سلبيات، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل انتظام وسلامة سير الامتحانات، مشددًا على أهمية استمرار المديريات التعليمية في إرسال تقارير متابعة يومية إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان رصد ومعالجة أية ملاحظات أو مشكلات بشكل فوري.

وأكد رئيس عام الامتحانات، أن لجان الامتحانات شهدت اليوم أجواءً من الهدوء والانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى). 

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