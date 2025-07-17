الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

مصر تدين استهداف الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين في غزة، في جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.

 

عدم المساس بأى شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأي شكل  بالأماكن المقدسة.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة كنيسة دير اللاتين في غزة

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