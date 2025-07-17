الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

هالة صدقي ترد على حملة تشويه: "سيدة مريضة شهرة وراء الأكاذيب"

هالة صدقي، فيتو
هالة صدقي، فيتو

ردت الفنانة هالة صدقي على ما وصفته بأنها إحدى الحملات الممنهجة ضدها والتي تقف ورءاها إحدى السيدات.

 

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو لها عبر حسابها على تويتر قالت فيه إنها فوجئت بهذه الحملة، من أناس لديهم مرض الشهرة والتريند وأن سيدة ما تدعي إنها فنانه وأعمالها تلقى في القمامة - حسب وصفها- ؛ ربما أرادت أن تشتهر فدبرت حملة للنيل منها، وأستأجرت بعض الأشخاص للكتابة ضدها.

 

ووجهت هالة صدقي رسالة للصحفيين بضرورة تحري الدقة، لأنهم يمتهنون أشرف المهن.

 

تحقيقات النيابة

 

ومؤخرا أجرت نيابة الجيزة تحقيقات في اتهام الفنانة هالة صدقي شخصا بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بغرض التشهير والإساءة إلى سمعتها.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت باستدعاء طرفي الواقعة لسماع أقوالهم. 

 

وكان نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء أحمد الوتيدي، تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور الفنانة هالة صدقي إلى وحدة مباحث الإنترنت بالمديرية، حيث تقدمت ببلاغ ضد مستخدم أحد الحسابات على "فيسبوك".

 

 

وأفادت هالة صدقي في محضرها بأن الشخص المذكور قام بنشر فيديو مسجل يتضمن حديثًا لها أثناء عملها، بهدف التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.
 

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التحقيق في اتهام هالة صدقي لشخص نشر فيديو مسيء لها

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