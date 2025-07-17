زغلول صيام يكتب: عندما يتم تجاهل أكبر رمز في تاريخ الكرة المصرية.. سمير زاهر الذي ظلمه الرياضيون وصناع السينما!

في تاريخ كرة القدم المصرية الذي يزيد عن الـ 100 عام هناك شخصيات أثرت في الكرة المصرية وصنعت أمجادا، ورغم ذلك تعاني التجاهل والنسيان من أقرب المقربين.

ولعل أبرز تلك النماذج هو الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق.

هذا الرجل حقق أكثر من نصف إنجازات الكرة المصرية، ورغم ذلك لا تجد اسمه على غرفة داخل الاتحاد أو أطلق اسمه على شارع.

تخيل أن الرجل الذي قاد الكرة المصرية لتحقيق أربع بطولات أمم أفريقيا والخير الذي تعيش فيه الكرة المصرية من صنع يديه، ورغم ذلك لا يوجد ملعب باسمه. إذا كان الأهلي كرم التتش وصنع تمثال للأسطورة صالح سليم والزمالك كرم زامورا وغيره من الرموز، فإن اتحاد الكرة لم يبادر لتكريم واحد قدم خدمات جليلة للكرة المصرية.

ظلمناه حيا وميتا ….حيا عندما تم حل الاتحاد الذي كان يترأسه ثلاث مرات دون أن يهتز له جفن وتنكر له من كان سببا في ثرائهم الواسع عندما اخترع موضوع البث الفضائي للبحث عن مدخلات للأندية بعيدا عن احتكار التليفزيون المصري وانتعشت الاستديوهات في عصره ولم تكن حكرا على قناة واحدة ….ظلمناه ميتا عندما عندما تجاهل اتحاد الكرة ووزارات الشباب المتعاقبة تكريمه بالشكل الذي يستحقه لرجل قدم الكثير لكرة القدم المصرية وكان التراب في يديه يتحول إلى ذهب …..

سمير زكريا زاهر الذي فاز ببطولة الأمم الأفريقية أربع مرات 98 و2006 و2008 و2010 وعلى يديه وصل المنتخب الوطني للتصنيف التاسع على مستوي الفيفا …..أكل هذا لايشفع في أن تخلد ذكراه ؟!!…………….

وإلى صناع الدراما هناك في قصة سمير زاهر التي كتبتها وكانت أمنيته أن يحولها إلى منتج درامي لأنها مليئة بالأحداث الدرامية في قصة الولد الذي أتى للحياة وفي يده ملعقة من ذهب ثم تحول إلى شلة الحرافيش وكان نصير الغلابة ….قصة مليئة بالأحداث المشوقة وهو نموذج للرياضي النجم ….

سمير زاهر لا يقل عن حليم وفريد وأم كلثوم وإسماعيل ياسين وكل من ترجمت قصة حياته إلى مسلسل أو فيلم سينمائي ……

هي فرصة ومع اقتراب موعد عيد ميلاده الـ83 أتمنى من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أن يكون هناك تكريم لرموز كرة القدم المصرية خاصة وأننا حرمنا من تنظيم احتفال يليق بمئوية الكرة المصرية …..فلا يعقل أن تكرم الأندية المصرية رموزها واتحاد الكرة يتجاهل رموزه ….وهناك ثلاثي يجب تكريمه فورا ….الكابتن سمير زاهر ….الكابتن محمود الجوهري …..الكابتن حسن شحاته متعه الله بالصحة والعافية ……

فضلا عن شخصيات أخرى ولكن اخترنا الأبرز من وجهة نظري وربما يكون للاتحاد وجهة نظر أخرى !!

يا كابتن هاني أنت قدمت للكرة المصرية الكثير، ولو لم يكن لك إنجاز غير مشروع الهدف العملاق لكفاك ولكنك قدمت الكثير وشريك نجاح في كل الإنجازات التي حدثت وعليك أن تضع سنة لتكريم أصحاب الإنجاز في الاتحاد والذي ربما تعاقب عليه من لا يعرفون تاريخه ….أتمنى أن يكون هناك صدى !!!

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