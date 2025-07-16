الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حديقة حيوان أبوتيج في أسيوط تستعد للبدء في تطويرها وتحويلها إلى متنفس حضاري

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد حديقة حيوان أبو تيج، فيتو

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل حديقة حيوان أبوتيج، والتي تُعد ثاني أكبر حديقة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026.

وأكد محافظ أسيوط أن الحديقة مدرجة ضمن أولويات مشروعات التطوير بالمحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لرفع كفاءتها وتحسين بنيتها التحتية، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رئيسية لأبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء الجمهورية.

ورافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية، ونواب رئيس المركز، ومدير الحديقة.

إعادة تأهيل المسارات الداخلية لتيسير حركة الزوار

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة التطوير تتضمن إعادة تأهيل المسارات الداخلية لتيسير حركة الزوار، وتحديث أقفاص الحيوانات وفقًا لأحدث معايير الأمان والرفق بالحيوان، إلى جانب التنسيق مع حديقة الحيوان بالجيزة لزيادة عدد الحيوانات بالحديقة. كما تشمل الأعمال تطوير المرافق الخدمية ودورات المياه، وتحسين مرسى النيل لاستقبال الرحلات النيلية، وإنشاء مظلات وأماكن للجلوس العائلي، فضلًا عن نقل المخازن الحالية خارج الحديقة لتوفير مساحات جديدة لخدمة الزائرين.

كما تتضمن الخطة إنشاء منافذ بيع وكافيتريات، إلى جانب التوسع في الأنشطة الرياضية بداخل الحديقة بإنشاء صالات لتنس الطاولة والبلياردو، وتطوير الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي، بدءًا من ميدان الحديقة وحتى المدخل الرئيسي، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية العامة للموقع.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة البدء الفوري في أعمال الرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية، موجهًا الجهات المعنية بسرعة التنفيذ مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير الدعم المالي الإضافي حال الحاجة، لضمان الانتهاء من المشروع خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الحدائق العامة وتحسين جودة الحياة، وتحويل حديقة أبوتيج إلى نموذج حديث للحدائق الذكية المستدامة، يخدم مختلف الفئات ويوفر بيئة ترفيهية وثقافية متكاملة.

وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

مقترح لإنشاء حديقة حيوان في القناطر بالقليوبية

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان توفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل الحديقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الخطة الاستثمارية الرحلات النيلية الرفق بالحيوان اللواء هشام أبوالنصر حديقة الحيوان بالجيزة حديقة الحيوان حديقة حيوان محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة الاسكان وكيل وزارة الاسكان

مواد متعلقة

سكت الدي جي وتعالت الصرخات، قصة سيشن الفرح الذي حولته سيارة نقل إلى مأتم بمحور ديروط (فيديو وصور)

مصرع وإصابة 24 شخصا، محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف تعويضات وتوفير الرعاية للمصابين (صور)

محافظة أسيوط تطلق فعاليات حملة "100 يوم صحة" بـ156 فرقة ثابتة و50 متحركة (صور)

محافظ أسيوط يوجه بحل مشكلات سكان عرب الكلابات (صور)

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقات "المواهب الذهبية" و"بارالمبياد الجامعات (صور)

الانتهاء من إنشاء ملعب نجيل صناعي بمركز شباب منقباد بأسيوط

محافظ أسيوط: بدء جلسات الإفصاح بساحل سليم لمناقشة المشروعات التنموية

جامعة أسيوط تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة داخل معملين للتنسيق الإلكتروني (صور)

الأكثر قراءة

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة الجيزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية