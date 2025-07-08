تعليم أسيوط تعقد اجتماعا لمراكز توزيع امتحانات الثانوية العامة للالتزام بتأمين نقل الامتحانات

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعمل مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التعاون الكامل مع الجهات الأمنية لضمان تأمين عملية نقل الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، بما يحقق أعلى درجات السرية والانضباط داخل مراكز التوزيع، دون أي تهاون أو تقصير في الأداء.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة، بحضور عاطف عمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد سيد، رئيس المركز، إلى جانب أعضاء فريق العمل المكلّف باستلام وتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة على لجان الامتحان.

المتابعة اللحظية لأي مستجدات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط، مع التأكيد على المتابعة اللحظية لأي مستجدات من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية والوزارة والمحافظة.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومراجعة كشوف التوزيع بدقة لضمان وصول المظاريف إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، مؤكدًا كذلك على توفير جميع وسائل الدعم اللوجستي اللازمة لتمكين مركز التوزيع من أداء مهامه بكفاءة وتفادي أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.