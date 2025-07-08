الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

تعليم أسيوط تعقد اجتماعا لمراكز توزيع امتحانات الثانوية العامة للالتزام بتأمين نقل الامتحانات

اجتماع التعليم بأسيوط،
اجتماع التعليم بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعمل مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التعاون الكامل مع الجهات الأمنية لضمان تأمين عملية نقل الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، بما يحقق أعلى درجات السرية والانضباط داخل مراكز التوزيع، دون أي تهاون أو تقصير في الأداء.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة، بحضور عاطف عمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد سيد، رئيس المركز، إلى جانب أعضاء فريق العمل المكلّف باستلام وتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة على لجان الامتحان.

 

المتابعة اللحظية لأي مستجدات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط، مع التأكيد على المتابعة اللحظية لأي مستجدات من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية والوزارة والمحافظة.

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كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومراجعة كشوف التوزيع بدقة لضمان وصول المظاريف إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، مؤكدًا كذلك على توفير جميع وسائل الدعم اللوجستي اللازمة لتمكين مركز التوزيع من أداء مهامه بكفاءة وتفادي أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

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