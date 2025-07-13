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رياضة

حسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو في مباراة غانا وتنزانيا بأمم أفريقيا للسيدات

حسام عزب، فيتو
حسام عزب، فيتو

كاف، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولى حسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو في مباراة غانا وتنزانيا المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للسيدات " المغرب".
 

يضم الطاقم كلا من، درصاف جوانتي حكما للساحة ويعاونها كل من هدي عافين مساعد أول وماهوا كوروما مساعد ثان والجزائرية غادة محات حكما رابعا والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو وحسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مخالفات منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فتح تحقيقًا بشأن منتخب الجزائر للسيدات، على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لأنظمة ولوائح "الكاف"، خلال كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة حاليًا في المغرب 2024.

وقال الكاف في بيانه: "لن يُدلي "الكاف" بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات". 

ورفض كاف الإعلان عن سبب التحقيقات أو التلميح في هذا الشأن في بيانه الرسمي إلا أن هناك بعض الأخبار الصحفية التي تناثرت مؤخرًا تتنبأ بأن سبب التحقيق يعود لمزاعم جزائرية في تغيير شعار البطولة الرسمي وحذف اسم المغرب منه ولكن لم يتم التأكد سواء بالنفي الرسمي أو بالتأييد لتلك التقارير الصحفية.

جدير بالذكر أن منتخب سيدات الجزائر يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا المتصدرة بـ6 نقاط بينما يأتي منتخب تونس بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

 

 

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