الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

شاهندا المغربي حكمًا لمباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا للكرة النسائية

شاهندة المغربي،فيتو
شاهندة المغربي،فيتو

اختارت لجنه الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدولية المصرية شاهندا المغربي حكمًا للساحة لمباراة منتخب السنغال مع  الكونغو الديمقراطية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية، وتقام المباراة في الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم (الأحد)على ملعب البشير بمدينة المحمدية بالمغرب.

طاقم الحكام يضم أيضا يارا عاطف حكم مساعد أول وحسام حجاج كمساعد لتقنية الفيديو ومعهم التونسية هدى أفيني مساعد ثان ومواطنتها دورصاف جانواتي حكمًا رابعًا والليبي احمد عبد الرزاق حكمًا رئيسًا للفيديو.

كانت البطولة قد افتتحت أمس (السبت) بلقاء جمع المنتخب المغربي صاحب الأرض أمام منتخب زامبيا وانتهى  بالتعادل الإيجابي 2/2

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