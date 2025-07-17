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خارج الحدود

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذيرات من تسونامي

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرًا من احتمال وقوع تسونامي بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المحيط الهادئ، على بعد 87 كيلومترًا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.

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