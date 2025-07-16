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محافظات

التحفظ على 805 علبة سجائر في حملة تموينية بالفيوم

مصبوطات، فيتو
مصبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على تجار السجائر في قري ومدن المحافظة، بهدف منع تداول السجائر المهربة، أو البيع بأعلى من السعر المحدد من قبل الشركات المنتجة، وشارك في الحملة جهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي تجار السجائر

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 805 علبة سجائر مختلفة الأنواع، منها 23 خرطوشة بإجمالي 230 علبة بيع سجائر كليوباترا كوين بزيادة 16 جنيها  في العبوة الواحدة، كما تم تحرير مخالفة بيع سجائر (LM ) بزيادة  ٤ جنيهات في العبوة الواحدة بإجمالي مضبوطات 24 خرطوشة، وتحررت مخالفة امتناع عن البيع والمضبوطات بلغت  35 علبة سجائر كيلوباترا، ومخالفة بيع سجائر يحظر تداولها في الأسواق 60 عبوة، و11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار سجائر.

 تكثيف الحملات على الاسواق 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 113 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

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 كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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