ياسين مرعي: حققت حلم حياتي بالانضمام للأهلي وسأقاتل لإثبات نفسي

عبر ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي فاركو، عن سعادته بارتداء قميص الأهلي، مؤكدا أنه حقق حلم حياته ‏بالانتقال إلى نادي القرن، وسط كوكبة من أفضل اللاعبين، مؤكدًا أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته بهذه الخطوة.‏

وتحدث مرعي لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس الانتقال للأهلي، وطموحاته في الفترة القادمة، كاشفًا عن تطلعه للمشاركة في ‏التدريبات والمباريات والتتويج بكل الألقاب خلال الموسم الجديد.‏

في البداية تحدث مرعي وقال: انضمامي للنادي الأهلي شرف كبير، وخطوة من أهم أحلام حياتي، وأنا سعيد للغاية لأن الحلم تحول إلى حقيقة، وأشكر مسئولي الأهلي على ثقتهم بقدراتي، خاصة الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، الذي كان على تواصل مستمر معي، ‏حتى خلال فترة مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، واستمر دوره في المفاوضات إلى أن تمت بنجاح، وأتمنى أن ‏أكون على قدر هذه الثقة.‏

وأوضح: انضمامي للنادي الأهلي مسئولية كبيرة، خاصة بعد اختياري من بين العديد من الأسماء التي كانت مرشحة للانتقال إلى الفريق، وهذا الاختيار يضعني تحت مسئولية مضاعفة ويجعلني أقاتل لنيل ثقة الجهاز الفني، وعن نفسي لدي رغبة أكيدة في إثبات ‏ذاتي وجدارتي بالفرصة التي حصلت عليها، ولتحقيق العديد والعديد من البطولات، وكتابة التاريخ، ووضع بصمة قوية مع الأهلي.‏

وأشار مرعي إلى أن اللعب للأهلي حلم لأي لاعب، وأكبر نقلة في مسيرة كل من انضم إليه، وأنها مهمة صعبة بسبب البطولات التي ‏ينافس عليها الفريق، وكذلك جماهير النادي التي لا تقبل سوى الفوز بكل البطولات، مما يتطلب من الجميع تحمل المسئولية ‏داخل وخارج الملعب، مؤكدًا جاهزيته للفترة القادمة وللتحدي الكبير في مشواره القادم مع الفريق.

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