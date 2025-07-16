الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وسام أبو علي ، ما زالت أزمة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، تلقي بظلالها على الفريق خاصة بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.

وأكد مصدر أن وسام أبو علي طلب من محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل حل أزمته مع النادي وإيضاح وجهة نظره.

وتابع المصدر أن وسام أبو علي يخشى كافة الانتقادات التي تعرض لها من جماهير الأهلي لذلك أغلق حسابه على انستجرام وأنه لم يكن يتوقع ذلك بعد ما قدمه للمارد الأحمر.

وأوضح المصدر أن وسام أبو علي يرغب في مقابلة محمود الخطيب بشأن الغرامات التي وقعها النادي عليه والذي أبلغه بها محمد يوسف خلال جلسته الأخيرة.

وتلقى وسام أبو علي صدمة عندما أخبره محمد يوسف أن محمود الخطيب يرفض مقابلته وأن كل ما عليه إيجاد عرض يناسب مطالب الأهلي المالية وأن الإدارة ستتفاوض مع وكيله في هذا الشأن لذلك يرفض الخطيب مقابلته.

وأتم المصدر أن الخطيب يرفض مبدأ “ لي الذراع ” لذلك رفض مقابلة وسام أبو علي وترك الأمر للتفاوض بين الإدارة ووكيله والنادي الأمريكي من جهة أخرى.

غرامات الأهلي لوسام أبو علي

وقرر النادي الأهلي توقيع عدة غرامات على وسام أبو علي، وهي:



أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.



ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها أول أمس الإثنين.



ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار.

آخر تطورات أزمة رحيل وسام أبو علي

واستقر مسئولو الأهلي على بيع وسام أبو علي مقابل وصول عرض مناسب يتخطى الـ8 ملايين دولار خاصة مع رغبة اللاعب والنادي أيضا في الرحيل.

وتابع المصدر أن الجلسة مع النادي الأمريكي في مرحلة التفاوض حتى الآن من أجل رفع المقابل المادي وبيع وسام أبوعلي خاصة وأن مسؤولي الأحمر بدأوا بالفعل في البحث عن بديل للاعب الفلسطيني.

وأتم المصدر: على الرغم من بيان الأهلي بغلق ملف بيع وسام أبوعلي إلا أن هناك اتجاها قويا لدى إدارة الفريق برحيل اللاعب وعدم استمراره حال وجود عرض مناسب.

فيما حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن مصير مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما تغيب اللاعب عن الخضوع للكشف الطبي للاعبي الأهلي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي، الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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