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رياضة

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

احمد عبد القادر،فيتو
احمد عبد القادر،فيتو

توقفت مفاوضات الحزم السعودي مع  أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، ليدخل في أزمة جديدة مع إدارة المارد الأحمر.

 أحمد عبدالقادر عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ليؤكد على رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب ضعف نسبة مشاركته في الموسم الجديد في ظل كثرة اللاعبين بمركزه.

وقال عبد القادر في جلسته مع محمد يوسف:" سيبوني امشي أنا ماليش مكان "، ولكن رفض المدير الرياضي للأهلي طريقة حديث أحمد عبدالقادر خاصة وأن على الأهلي الاستفادة ماديا من رحيله.

كما رفض  عبدالقادر فكرة الأهلي لتمديد عقده ثم الخروج للإعارة، كما رفض إضافة أي بنود مثل شرط جزائي يُقيّد انتقاله مستقبلًا، مشددا على رغبته للبيع النهائي.

ورغم تلقي اللاعب عدة عروض من أندية  سيراميكا كليوباترا وزد إلا أن اللاعب أرجأ حسم العروض الداخلية.

وقال أحمد عبد القادر خلال جلسته مع محمد يوسف بأن لديه عروضا خليجية وفي خلال أيام سيتم إرسال عرض رسمي للنادي الأهلي.

الزمالك في الصورة 

واشتغلت أزمة أحمد عبد القادر أكثر مع الأهلي بعد  دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع اللاعب.

 وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن  اللاعب عقد بالفعل أكثر من جلسة مع مسئولين من نادي الزمالك، وأن رغبته في الرحيل قد تفتح له الباب للانتقال إلى الغريم التقليدي للأهلي.

فيما اكتفى اللاعب بنشر آية قرآنية عبر حساباته الرسمية تلمح لرفضه "نشر أخبار غير صحيحة".

ومازال مسئولو الأهلي ينتظرون عرضًا رسميًا لبيع أحمد عبد القادر بعد رفض اللاعب التجديد والاستمرار مع الفريق رغم موافقة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، على بقائه إلا أن اللاعب مُصر على الرحيل.

 

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