تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات 2025..بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، بدأ الطلاب يستعدون لمرحلة تنسيق القبول بالجامعات، حيث يرغب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية، في استكمال دراستهم الجامعية، وفقا للكليات والمعاهد المتاحة لهم، خاصة إذا استوفى الطالب شروط القبول بالجامعات.

وحددت وزارة التعليم العالي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، الكليات والمعاهد التي يحق لطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات الالتحاق بها، وفق قواعد القبول التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذه السطور، جميع الكليات والمعاهد العليا التي تقبل طلاب الدلومات الفنية 2025.

كليات تقبل طلاب دبلوم تجارة نظام 3 و5 سنوات

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق

كلية التكنولوجية ادارة ونظم المعلومات ببور سعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة تشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)

كلية التربيه جامعة حلوان (قسم اعداد معلم الحاسب)

كلية التربية النوعية بدمياط (قسم اعداد معلم الحاسب)

المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات " بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا " شعبة "نظم المعلومات الإدارية "

المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولي بالمعاهد العالية الخاصة " شعبة نظم المعلومات الإدارية"

كليات تقبل طلاب دبلوم صنايع نظام 3 و5 سنوات

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الاوفست "من خريجي المعاهد الفينه الصناعية")

كليات الفنون الجميلة ( فنون ) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة )

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص(ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة

كليات تقبل طلاب دبلوم زراعي نظام 3 سنوات

كلية الزراعة بمشتهر ببنها

كلية الزراعة قناة السويس

كلية الزراعة المنصورة

كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية

كلية الزراعة الوادي الجديد

كلية التكنولوجيا والتنمية(شعبة العلوم الزراعية) الزقازيق

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية

كلية التربية بشبين الكوم المنوفية

كلية التربية كفر الشيخ

كلية التربية دمنهور

كلية التربية طنطا

كلية التربية المنيا

المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (المطرية – الإسكندرية – بورسعيد – قنا)

المعاهد الفنية للسياحة والفنادق " شعبة المطاعم "(المطرية – الإسكندرية – قنا)

كليات تقبل طلاب الدبومات الفنية للسياحة والفنادق

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحه والفنادق بجامعه حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعه الإسكندرية

معهد فني فنادق المطرية شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق الإسكندرية شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق بورسعيد

معهد فني فنادق قنا شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق المطرية

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