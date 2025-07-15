جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بالكليات

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة: إن لجنة المجلس الأعلى الجامعات تكونت من الدكتور علاء عبد العاطي شبكة الجامعات المصرية، الدكتور محمود بدر محمد من الشئون القانونية للمجلس الأعلى للجامعات والمهندس محمد عطية شبكة الجامعات المصرية وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات، وأضاف أن وفد المجلس الأعلى للجامعات قام بتفقد لجان الاختبارات وأشادوا بالإجراءات المتبعة في إجراءات الاختبارات.

وأشار عميد كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، إلى توزيع أماكن اللجان في أماكن تتناسب لإجراء الاختبارات وتجهيز سيارة إسعافات طول فترة إجراءات اختبارات القدرات من أجل توفير أكبر قدر من التأمين الطبي للاسعافات الأولية.

وهذا وقد أبدت لجنة المجلس الأعلى للجامعات إعجابها الشديد بالتزام كلية علوم الرياضة بالجامعة بالقواعد الواردة من المجلس الأعلى للجامعات لإجراء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد.

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