إغلاق مطار إيلات بسبب هجمات الحوثيين

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن ميناء إيلات (أم الرشراش) سيغلق ويوقف جميع أنشطته ابتداء من الأحد القادم بسبب هجمات الحوثيين.

استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين

وكانت قد طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، مبررة ذلك بتكثيف الحوثيين هجماتهم على حركة الملاحة البحرية فى اليمن.

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن هجمات الحوثيين المستمرة على حركة الملاحة "لم تعد مشكلة إسرائيلية فحسب".

شن هجمات مشتركة أكثر كثافة ضد أهداف نظام الحوثيين

وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل دعت إلى شن هجمات مشتركة أكثر كثافة ضد أهداف نظام الحوثيين ليس فقط من خلال ضربات جوية من طائرات مقاتلة إسرائيلية، بل أيضا باستئناف الهجمات الأمريكية وتشكيل تحالف يضم دولا إضافية".

طلب إسرائيل التدخل الأمريكى جاء ردا على اتساع نطاق عدوان الحوثيين

وصرح مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته بأن طلب إسرائيل التدخل الأمريكى جاء ردا على اتساع نطاق عدوان الحوثيين، وقال "هناك حاجة إلى تحالف واسع لإيصال رسالة إلى النظام الحوثي بأنه في خطر".

وكان الحوثيون قد توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مايو ثم أوقفوا هجماتهم على السفن التجارية لمدة شهرين تقريبا، إلا أنهم هاجموا هذا الأسبوع سفينتين وأغرقوهما وخطفوا عددا من البحارة.

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