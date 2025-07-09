واشنطن تدين هجوم الحوثيين على سفينتين في البحر الأحمر

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذى شنّه الحوثيون فى اليمن على سفينتي شحن مدنيتين في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير السفينة "إم فى ماجيك سيز" وحمولتها بالكامل.

الهجوم على سفينتي إم في ماجيك سيز وإم في إتيرنيتي سي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: إن الهجوم على سفينتي "إم في ماجيك سيز" و"إم في إتيرنيتي سي" يُعد "عملًا إرهابيًّا غير مبرر"، مشيرة إلى أن الحادث يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة.

إجراءات لحماية حرية الملاحة وسلامة حركة الشحن التجاري

وأضافت بروس أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية الملاحة وسلامة حركة الشحن التجاري من الهجمات الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات.

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