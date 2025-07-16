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تعليم الإسماعيلية تشهد تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بديوان المديرية (صور)

جانب من انطلاق المبادرة،
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو

شهدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحة والتي استهدفت الكشف على الموظفين والعاملين بديوان عام المديرية.  

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تدشين فعاليات المبادرة 

وكان أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد استقبل الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وذلك خلال تدشين فعاليات مبادرة "100 يوم صحة". 

جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 

الفحص الطبي عن الأمراض المزمنة 

وانطلقت الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية للعاملين بديوان التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، والتي شملت الفحص عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ضمن جهود الدولة لدعم الصحة العامة والوقاية المبكرة.

جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 

وتم التنسيق والتنفيذ للفعالية تحت إشراف سماح أحمد، مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين، ومنسق عام الصحة بالمديرية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للعاملين وتوفير بيئة صحية آمنة. 

جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 
جانب من انطلاق المبادرة، فيتو 

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، وحرصهما على تعزيز الوعي الصحي في المؤسسات التعليمية.

وكانت مبادرة "100 يوم صحة" كشفت فعالياتها في الإسماعيلية، حيث استهدف فريق المبادرات الرئاسية مختلف الفئات العمرية؛ لإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات العناية بصحة المرأة.  

تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض من خلال الكشف المبكر.  

الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المزمنة 

جاء ذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للأمراض المزمنة ووفق توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وإشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق والتعاون بين إدارات الرعاية الأساسية وإدارة الإعلام والتربية السكانية والتثقيف الصحي. 

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