ملكة الفواكه، مزارع الإسماعيلية تستعد للمشاركة في مهرجان المانجو (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من داخل إحدي مزارع المانجو الواقعة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك استعدادا لمهرجان المانجو، ومشاهدة بشائر المحصول.



سر جذب المانجو الإسماعلاوي لعشاقها

ومن جانبه أكد محمود صباح صاحب مزرعة مانجو، أن المانجو الاسمعلاوى تتميز برائحتها ومذاقها المميز الذي يجذب عشاق المانجو في كل أنحاء العالم ويدفعهم للقدوم إلى محافظة الإسماعيلية، لشراء ملكة الفواكه مهما كان ثمنها.

جانب من اللقاء، فيتو

سحر أرض الإسماعيلية

وأشار "صباح" معتزا بهويته الإسماعيلية أن ما يجعل ثمرة المانجو الإسماعلاوي تحظى بهذا الاهتمام هو تربة الإسماعيلية الطيبة، التي رويت بدماء حرة أبيه وهم أهل مصر.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأوضح أن العوامل الجوية اثرت بشكل كبير على زراعات المانجو وذلك بسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي عانى منها الجميع خلال الأشهر الماضية وأثرت بالسلب على عدد من الزراعات، وليس فقط محصول المانجو.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

ولفت إلى أن المزارع يجب عليه أن يكون يقظا ومستعدا لمثل هذه التغيرات المفاجئة كما يجب عليه أن يتابع الجديد في عالم الزراعة وذلك للحفاظ على محصوله، ولذلك يرى أن هناك عدد من المزارع التي لم يتأثر طرحها بتلك التغيرات وذلك لأنها تتبع الإرشادات الزراعية، بالإضافة إلى استخدامها أنظمة حديثة في الزراعة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

بشائر أشجار المانجو

وذكر أن أشجار المانجو بدأت بالفعل في طرح واسقاط بعض ثمارها وهذا ما يعرف بالبشائر والتي تكون بين السقط والقطف وأول ما ينضح من ثمار المانجو هي ثمار "السكرى والزبدة "، وأوضح أن المانجو الذى يتم حاليا جمعة وطرحة في الأسواق هو المانجو المزروع في جنوب وشمال سيناء، ومانجو الصعيد ولكن ليس المانجو الاسماعلاوي.

وكشف "صباح" أن حصاد المانجو الفعلى يبدأ في الأسبوع المقبل وبالتزامن من قرب انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو.

احتمالية قفزة في الأسعار

وتوقع " صباح " أن ترتفع أسعار المانجو هذا العام عن العام الماضي وذلك بسبب قلة المحصول ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من 40 جنيه للكيلو.

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