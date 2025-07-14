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بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

 كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن حالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي تعرض للإصابه أثناء الهجوم الإسرائيلي على طهران في يوم 16 يونيو الماضى، حيث تعرض لمحاولة اغتيال أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني في طهران.

حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في طهران

 وزعم توفيق عكاشة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان بين الحياة والموت منذ أمس، مدعيًا انهيار كامل للنظام الإيراني في المرحلة المقبلة، وأن هناك نظاما مدنيا ليبراليا يخلف نظام ولاية الفقيه. 

وقال توفيق عكاشة في شأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنظام الإيراني: "الرئيس الإيرانى الثانى بين الحياة والموت منذ أمس، وأتصور أن القادم انهيار كامل للنظام الملالى الإيراني وقدوم نظام مدنى ليبرالي يعيد بناء الفكر الوسطى الحر".


جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، كشفت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعرض للإصابة، أثناء الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على إيران، أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو الماضي، حيث حاول الكيان اغتيال الرئيس الإيراني، لكنه فشل.

وذكرت وكالة الأنباء "فارس" أن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان تعرض للإصابة مع مسئولين آخرين، في الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على اجتماع مجلس الأمن القومي في 15 يونيو الماضي، أثناء الحرب.

 

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الإيراني 

 وعن تفاصيل محاولة الاغتيال، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن "الرئيس الإيراني أصيب بجروح طفيفة في منطقة القدم أثناء الخروج من الاجتماع، مشيرة إلى أن الوكالة حصلت على تفاصيل جديدة عن الهجوم الاسرائيلي على إيران، الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، والذي ضم رؤساء السلطات الثلاث في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على إيران".

إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، فيتو
إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، فيتو

 وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن "الهجوم، الذي وقع قبل ظهر يوم الإثنين 15 يونيو الماضي، استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين، عقد في الطوابق السفلى لمبنى في غرب طهران".

وصُمم الاحتلال عملية اغتيال بزشكيان على غرار عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، حيث استخدم في هذا الهجوم ست قنابل أو صواريخ، استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى لقطع طرق الخروج وإيقاف تدفق الهواء.

 

إصابة الرئيس الإيراني بجروح

 وأكدت "فارس" أنه "بعد حدوث الانفجارات، أنقطع التيار الكهربائي في الطابق المذكور، لكن المسؤولين المجتمعين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ كانت قد أُعدت مسبقًا".

موقع إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، فيتو
موقع إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، فيتو


وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن بعض المسئولين أصيبوا بجروح طفيفة في أقدامهم أثناء الخروج، بينهم الرئيس بزشكيان.

وأضافت وكالة أنباء "فارس" أن "هذا الحادث يظهر أن إسرائيل استخدمت كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين، لضرب الأمن القومي الإيراني".

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