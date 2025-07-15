الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

سد النهضة، وجه الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف فيه أن حل سد النهضة أبسط مما ذكره ترامب في تصريحاته، التي قال فيها: "إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي بسرعة كبيرة".

تصريحات ترامب وحل أزمة سد النهضة

وكشف الباحث هاني إبراهيم أن إثيوبيا لديها المسودة التفاوضية الأخيرة، التي تضم مطالب مصر، ومتوقفة على التوقيع، وإذا أراد ترامب حل مشكلة سد النهضة، فإن كل ما عليه أن يطالب إثيوبيا بالتوقيع على مسودة المطالب المصرية.

للمرة الثانية ترامب يتحدث عن سد النهضة الإثيوبي، فيتو



وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم في رسالته التي وجهها لـ الرئيس الأمريكي ترامب: "عزيزي ترامب الأمر لا يحتاج كل ما تقول لأنه أبسط مما تخيل، إثيوبيا لديها المسودة التفاوضية الأخيرة، ومتوقفة على التوقيع، وهي تضم مطالب مصر كل ما عليك أن تخبر إثيوبيا بالتوقيع وينتهي الأمر".

وأكد هاني إبراهيم أن "مسودة واشنطن، التي كانت برعايتك ورفضتها إثيوبيا انتهى عهدها، وكانت فرصة كبيرة لها ولكنها رفضت حينها".

وردًا على أحد الإثيوبيين الذي قال إن "إثيوبيا لن توقع على الوثيقة"، أجاب هاني إبراهيم قائلًا: "رفض التوقيع يعني رفض التعاون، والتهرب من المسؤولية، والإضرار المتعمد بدولة المصب. إذا اخترتم هذا الطريق، فستواجهون العواقب".

ترامب يكشف تمويل أمريكا لسد النهضة

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية تحدث عن أزمة سد النهضة، وقال في حديث مصور، خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي: "إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي.

أزمة سد النهضة، فيتو

وأكد ترامب أن بلاده "ستحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة"، مضيفًا "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد، أكبر سد في العالم، أغلق تدفّق المياه إلى نهر النيل".

وأشار ترامب إلى أن "السد يمثل "مشكلة كبيرة"، والولايات المتحدة هي من موّلت بناء السد"، قائلًا: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل. فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيدًا أمر لا يُصدق".

وأوضح الرئيس الأميركي ترامب أن بلاده "تُبرم صفقات جيدة، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة".

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