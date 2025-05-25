بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للإعلاميين أحمد موسى وعمرو أديب، طالبهم فيها بتفسير للتحذيرات التي أطلقاها، والتي طالبا فيها من المصريين أن ينتبهوا من أمور مهمة قد تحدث في البلد في المرحلة المقبلة.

التحذير من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة

وطالب المهندس نجيب ساويرس بتوضيح بشأن تلك التحذيرات، حيث أشار أحمد موسى في تحذيراته إلى أن بعض الإجراءات الخارجية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة.

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها لأحمد موسى: "أشرح أفضل من فضلك... اكسبليين بيتر بلييس"



وجاء ذلك تعليقًا على رسالة أحمد موسى، التي حذر فيها المواطنين من تغييرات قادمة قد تسبب صدمات للبعض، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات الخارجية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة.

وقال أحمد موسى في تحذيراته، عبر برنامجه على مسئوليتي: "يجب على المواطنين التركيز خلال المرحلة الحالية والمقبلة، والكلام غير موجه لأي شخص أو جهة، وإنما موجه لجمهورنا العظيم في كل مكان، هناك تغيرات في المواقف قد تُصيب البعض بصدمة بسبب بعض الإجراءات الخارجية، وهذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة أو خطيرة".

ساويرس يطالب عمرو أديب بتوضيح بشأن تحذيراته

كما وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة أخرى للإعلامي عمرو أديب، قال فيها: "أنت أيضًا.. أشرح لنا أفضل من فضلك... يو تو اكسيبليين بيتر بلييس...".

وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس، تعليقًا على تحذيرات عمرو أديب، التي قال فيها: "ناس كتير بتقول إن في حاجة مهمة أوي هتحصل في البلد اليومين الجايين، خدوا بالكم".



جدير بالذكر أن هناك تحذيرات قد أطلقها بعض الإعلاميين، للتحذير من حدث جسيم وجلل قد يحدث في المرحلة المقبلة، لكنهم لم يفصحوا أو يفسروا ما هو هذا الحدث الذي يتحدثون عنه، ويحذرون الناس منه، وأدي ذلك الغموض إلى حالة من القلق بين المصريين، بشأن تلك التحذيرات.

عكاشة يحذر من حدث جسيم

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد أطلق تحذيرات أيضًا بشأن حدث جسيم يحدث في المرحلة المقبلة، وأثارت رسالته الغامضة حالة من القلق والخوف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الرسالة كانت تحمل في طياتها تحذير من حدث جسيم سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.

توفيق عكاشة يحذر من حدث جسيم قادم، فيتو



وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والمثيرة للقلق والمخاوف: "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة"، لكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل بشأن ذلك الحدث الجسيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.