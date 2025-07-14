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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقنطرة غرب الإسماعيلية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال جراء تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة مجهولة وتروسيكل بطريق الرياح بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية

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إخطار بوقوع حادث 

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وتروسيكل امام فرع الرياح الجديد بالقنطرة غرب.   

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع فرع الهيئة المصرية للإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو خليفة.   

الحالة الصحية للمصابين 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

 

أسماء المصابين في الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود عبدالله علي 65 عاما مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، وشهاب شاهين علي 37 عاما مصاب بجرح بفورة الرأس حوالي 2 سم، وعبدالرحمن محمود عبدالله  10 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، ومحمد محمود عبدالله  12 سنة مصاب بكدمة بالقدم اليمني، ومحمود عبدالله محمود 3 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من القنطرة غرب. 

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