أمن الإسماعيلية يحقق فى حريق محال تجارية بشارع سعد زغلول

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، التحقيقات حول حادث حريق عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، الذى وقع فجر اليوم.



سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بعدد من المحال التجارية فجر اليوم الثلاثاء.



إخطار بوقوع حريق

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، أحد الشوارع الحيوية وسط المدينة.

جانب من الحريق،فيتو

تحرك عاجل من قوات الإطفاء

على الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب الحريق في أربعة محال لبيع الملابس، ما استدعى فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لسرعة السيطرة على النيران وحماية الممتلكات المجاورة.

جانب من الحريق،فيتو

جانب من الحريق،فيتو

السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصر الحادث على خسائر مادية جارٍ حصرها بدقة.

جانب من الحريق،فيتو

جانب من الحريق،فيتو

أعمال التبريد والمعاينة جارية

تجري حاليًا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، كما بدأت الأجهزة المختصة في معاينة موقع الحريق لمباشرة التحقيقات.

تقدير الخسائر والتحقيق في الأسباب

من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية أعمالها في تقدير حجم الخسائر، إلى جانب التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، والتي لم تُحدّد بعد بشكل رسمي.

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