صحة الإسماعيلية تعلن تدريب 333 من الكوادر الطبية وتنفيذ 15 دورة تدريبية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية خلال الفترة من عام 2024 / 2025 وأن إجمالى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 15 دورة تدريبية، استفاد منها 333 متدربا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال برامج تدريبية موسعة استهدفت العاملين فى مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن البرامج التدريبية شملت العاملين بجميع الإدارات، من بينها الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجى، وقطاع الطب الوقائي والتمريض.

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

تنظيم دورة تدريبية تخصصية

وأضافت أنه ولأول مره تم تنظِّيم دورة تدريبية تخصصية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية والجهات التابعة لها،بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية،حيث إستهدفت الدورة تنمية مهارات 45 من العاملين بالتعاقدات العامة وإدارة المخازن ورقابة المخزون السلعى على مرحلتين.

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

إدراج عدد من الدورات الجديدة

ومن جانبها نوَّهت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية إلى إدراج 8 دورات جديدة خارج الخطة التدريبية المعتمدة بناء على إحتياجات وإستبيان للعاملين وتشمل تدريب الحوكمة - الذكاء الاصطناعي- اساسيات إدارة الوحدات الصحية لمديري ونواب الوحدات وتناولت معرفتهم بمهارات القيادة والادارة - الشئون القانونية - حقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين المنظمة واللوائح - مهارات التواصل وإدارة الوقت فضلًا عن الاشراف على البرامج التدريبية الفنية لباقي الادارات بالمديرية.

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

جانب من الدورات التدريبية، فيتو

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