وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.



وأكد وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: حديقة حيوان الجيزة بعد التجديد ستكون مفخرة لكل المصريين، من حيث الشكل والمحتوى والخدمات المقدمة للجمهور.

نموذج للتعميم في باقي الحدائق

وأوضح فاروق أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

تطوير المتحف الزراعي أيضًا

وأشار وزير الزراعة إلى وجود خطة تطوير متكاملة لـ المتحف الزراعي المصري، بهدف تحويله إلى وجهة ثقافية وتوعوية تبرز تاريخ الزراعة المصرية وتطوّرها، بما يعكس الدور الحضاري والتاريخي لمصر في هذا القطاع الحيوي.

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