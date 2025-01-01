مقترح لإنشاء حديقة حيوان في القناطر بالقليوبية

تقدم شاب يدعي محمد داود من قرية أجمهور مركز طوخ بـ القليوبية بمقترح للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية للتخلص من أزمة القمامة وآخر لإنشاء نموذج محاكاة لحديقة حيوان بالقناطر الخيرية لتكون مزارا للجمهور وتحقق استفادة أكبر من الحدائق وقد لاقي ذلك إعجاب المحافظ ودعاه للتنسيق مع المسئولين لتنفيذ المقترح.

لقاء محافظ القليوبية مع المواطنين بطوخ

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القليوبية مع المواطنين في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، الذي عقد بمدينة طوخ بحضور النائب اسامه فتحي عضو مجلس النواب والنائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ والمهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر ومحمد غنيم رئيس مدينة قها واميمه رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فوزي صابر وكيل مديرية العمل والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقد شهد اللقاء حل العديد من المشكلات التي تؤكد التزام المحافظة بتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

محافظ القليوبية يوفر فرص عمل بلقاء المواطنين

وخلال اللقاء قام محافظ القليوبية بالتنسيق مع رئيس جامعة بنها لتوفير فرصة عمل مناسبة لطالبة متفوقة من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك تقديرًا لمجهوداتها وتميزها. كما تم توفير فرصة عمل أخرى لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع إعاقته، مما يعكس اهتمام المحافظة بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم.

اتخاذ خطوات لسداد دين أرملة تعاني من ظروف مادية صعبة بالقليوبية

واستجابة لشكوى مواطنة تم التنسيق مع مركز شرطة كفر شكر لتنفيذ حكم قضائي لصالح مواطنة تعرضت للتعدي هي وبنتها، وذلك من خلال قسم تنفيذ الأحكام. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرجاع حقها.

وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وأعضاء مجلس النواب، تم اتخاذ خطوات لسداد دين أرملة تعاني من ظروف مادية صعبة ولديها أطفال مرضى، وذلك لتجنب حبسها كما تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير شقق سكنية لمواطنين لا يملكون مسكنًا، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ القليوبية يؤكد أهمية التواصل المستمر مع المواطنين

واستجابة لشكوى مواطن،تم مخاطبة وزارة الزراعة ووزارة التموين لإعادة الدعم التمويني والحيازة الزراعية لمواطن قام بإزالة تعدٍ على أرض زراعية على نفقته الخاصة.

كما تم مخاطبة هيئة المساحة لسرعة صرف التعويضات لمواطن تعرضت أرضه للنزع لصالح طريق المنصورة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على النزع دون الحصول على التعويض.

كما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم. وأشار إلى أن اللقاءات الجماهيرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته. كما شدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة مضيفا أن اللقاء الجماهيري يعكس حرص محافظة القليوبية على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

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