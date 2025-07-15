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خارج الحدود

مصادر روسية ردا على تهديدات ترامب: بوتين لا يخاف ومستمر في القتال

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

نقلت وكالة "رويترز" اليوم، عن مصادر قريبة الصلة من الكرملين قولها: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا حتى يوافق الغرب على الدخول بمفاوضات سلام وفق شروطه.

الكرملين يدين تصريحات ترامب الموجهة ضد بوتين

وكان الكرملين، اعتبر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، خطيرة ويتعين تحليلها.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فى سياق رده على سؤال بشأن تصريحات ترامب الأخيرة: أن "تصريحات الرئيس الأمريكى خطيرة للغاية، وبعضها موجه شخصيا إلى الرئيس بوتين".

ميدفيديف يؤكد عدم اكتراث روسيا بتهديدات ترامب  

من جهته قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم، إن بلاده لا تكترث للتهديدات "الاستعراضية" التي أطلقها ترامب بشأن فرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية.

وقال ميدفيديف، في منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس": "أصدر ترامب تهديدا مسرحيا للكرملين. ارتعد العالم منتظرا للعواقب، أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث".

ترامب يشجع أوكرانيا على قصف عمق أراضي روسيا

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شجع أوكرانيا على تكثيف الضربات في عمق الأراضي الروسية.

ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول مدى قدرته على ضرب موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف الصحيفة البريطانية، أن المحادثة التي جرت خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكراني التى جرت في الرابع من يوليو، شهدت انحرافًا حادًا عن موقف ترامب السابق بشأن الحرب ووعده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكى في الصراعات الخارجية.

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بوتين الكرملين ترامب دميتري بيسكوف ميدفيديف أوكرانيا زيلينسكي

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