فرنسا ترحب بقرار واشنطن فرض عقوبات على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

رحب جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية صارمة على موسكو إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وقال بارو عبر منصة "إكس" إنه يرحب بقرارات ترامب الذي حدد مهلة 50 يوما لموسكو لوقف إطلاق النار تحت طائلة فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على روسيا وشركائها.

وأضاف أن إعلان الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إلى جانب العقوبات الأوروبية المرتقبة يمثل ضغطا دوليا يمكن أن يجبر روسيا على إنهاء هذه الحرب.

ومن جانبها رحبت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإعلان واشنطن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.

وأوضحت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنها اتفقت مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة، مشيرة إلى رؤية مؤشرات إيجابية.

وطالبت بسرعة رؤية المزيد من التحسن في الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ووصفت رئيسة الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبالغة 50 يومًا لحل الصراع الأوكراني، بأنها طويلة للغاية.



وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل: "من ناحية، يعتبر موقف ترامب المتشدد تجاه روسيا أمرًا إيجابيًّا. ولكن من ناحية أخرى، تبقى فترة الـ 50 يومًا، مدة طويلة جدًّا".

يوم أمس وفي ترامب بالوعد الذي أطلقه في 10 يوليو، وقال فيه إنه سيدلي بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 يوليو الجاري.

وبالفعل أعلن الرئيس الأمريكي أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يومًا.

وقال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض: "نحن مستاؤون للغاية منهم [الجانب الروسي]، وسنفرض رسومًا جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".

وأضاف ترامب أن واشنطن قررت مواصلة ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف إذا دفعت أوروبا ثمنها. وأوضح الرئيس الأمريكي أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

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