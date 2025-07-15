الاتحاد الأوروبي: نرحب بدعم ترامب لأوكرانيا وعلى إسرائيل تحسين أوضاع غزة

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وفي تصريحات صحفية، أعربت كالاس عن أسفها لعدم التوصل إلى توافق داخل الاتحاد لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، واصفة ذلك بالأمر "المحزن".

ورحبت كالاس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، معتبرة أن ذلك يعزز قدرة كييف على الصمود في مواجهة العدوان الروسي.

وفيما يتعلق بإيران، شددت كالاس على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعية السلطات الإيرانية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة عملهم دون قيود.

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